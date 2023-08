¿A qué hora es el Gran Premio de Holanda y dónde se puede ver?

Ciudad de México. — El Apertura 2023 continúa con sus acciones con la puesta en marcha de la Jornada 6 del certamen.

La actividad iniciará este viernes con dos partidos. Esta fecha de la LIGA MX contará con cinco transmisiones por TV abierta: Puebla vs FC Juárez, América vs León, Santos Laguna vs Chivas, Pumas vs Tigres y Rayados vs Cruz Azul, tres más pasarán por sistema de cable y uno será transmitido vía streaming.

La jornada se disputará de la siguiente manera:

Los encuentros Querétaro vs Atlas, Tigres U.A.N.L. vs Santos Laguna y Toluca vs Rayados

de Monterrey, correspondientes a la Jornada 5, se jugarán el miércoles 30 de agosto.

Foto cortesía

