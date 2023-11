“A veces es frustrante”: Checo

Ciudad de México.— Marco Antonio Zaragoza Campillo volvió a conquistar el mítico recorrido de Atenas a Esparta en el Spartathlon de Grecia 2023.

El académico de la Facultad de Ciencias logró su cuarto finisher de esta competencia, en su cuarta participación (2017, 2018, 2019 y 2023). Se hizo del récord de más competencias concluidas para competidores mexicanos, junto con los connacionales Iván Dagnino Márquez y Rubén Muñoz Barrera.

Zaragoza Campillo recorrió los 246 km que comprenden la prestigiosa competencia con un tiempo de 32 horas, 48 minutos y 33 segundos. Este cronometro representa la segunda mejor marca para él, luego del logrado en la edición 2017. Es la cuarta mejor marca mexicana para los registros de esta competencia en Grecia.

“Logré mi cuarto finisher e hice mi segunda mejor marca, así que me voy contento con el resultado. Son muy pocas las personas a nivel mundial que tienen cinco resultados semejantes o más, y yo tengo el objetivo de alcanzar esos números. Por reto personal y por prestigio, de todas las competencias que hago me enfoco más en el Spartathlon. A todos los atletas que hacemos ultradistancia nos gusta correr esta competencia en Grecia porque es la top del ultrafondo”, expresó el académico de Ciencias.

Desde 2019, Marco Zaragoza no competía en el Spartathlon de Grecia por diversas razones: en 2020, por la irrupción de la Covid -19; en 2021 porque todavía no había suficientes carreras que le hicieran válida la marca para acceder a la competición y estaba concentrado en su reto de hacer un ultramaraton de 50 kilómetros los domingos de cada semana; y en 2022, el académico de la UNAM no fue seleccionado en el sorteo que los organizadores realizan entre quienes sí tienen marcas clasificatorias.

“Si fuera por mí, nunca hubiera faltado al Spartathlon, yo asistiría todos los años, para mí fue una emoción enorme el poder regresar tras años de ausencia, especialmente porque la considero como la carrera más dura y la de mayor simbolismo para mí”, expresó el atleta auriazul, quien anhela participar en la próxima edición del Spartathlon para completar su quinto finisher y establecer una nueva marca con más cruces de meta.

Asimismo, esta edición del año 2023 fue histórica para el ultramaratón mexicano, pues, por primera vez, todos los atletas mexicanos que participaron en el Spartathlon, lograron terminar el recorrido.

“Esto es algo importante porque, mientras más finishers haya de un país, mayor es la probabilidad de que abran más lugares para determinada nación”, mencionó Marco Antonio sobre este logro conseguido por la delegación mexicana que asistió a Grecia.

La siguiente prueba para Marco Zaragoza es el Campeonato Mundial de Ultradistancia que se llevará a cabo en Taipéi, Taiwán, el próximo 3 y 4 de diciembre de este año. Este campeonato consiste en recorrer la mayor cantidad de kilómetros en 24 horas, por lo que el objetivo de Zaragoza Campillo es mejorar su marca de 208.93 kilómetros.

