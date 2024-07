Adrián Marcelo conmueve al revelar que no puede tener hijos, pero desea ser padre: Es el fin biológico

Ciudad de México.- Recién inició el reality La Casa de los Famosos y ya hay varias confesiones que han conmovido al público; el conductor Adrián Marcelo compartió que él y su esposa han querido ser padres sin éxito.

Adrián Marcelo se mostró vulnerable en la primera semana de La Casa de los Famosos, al abrirle su corazón a la periodista Shanik Berman, -también dentro del reality-, y relatarle su situación, pues tanto él como su esposa Karina Puente desean tener bebés y no han podido.

Aún así el matrimonio no se da por vencido y están dispuestos incluso a adoptar pues su ideal es formar una familia. Ambos han acudido a clínicas de fertilidad para lograr su meta de convertirse en papás de manera natural.

El proceso ha sido muy desgastante y doloroso, sobre todo para ella, pero están juntos y centrados en lograr su meta:

“Imagínate cómo la admiro y cómo me siento, pero como hombre es bien difícil, porque tú ves a tu mujer con ese anhelo y la ves sufrir y sí te pega mucho, es una carga muy pesada, porque el ideal de la mujer y el fin biológico es (tener hijos), también es el sueño del matrimonio”.

Adrián Marcelo le prometió a su esposa Karina, desde La Casa de los Famosos, que llegarán a “la adopción si es necesario”.

El regiomontano enfatizó que para él lo más sagrado de su vida es su matrimonio y desde su encierro le mandó un mensaje para que sepa que “siempre estará a su lado”.

“Mi matrimonio es lo más sagrado e importante que yo tengo, ella es mi razón de ser, justo por eso mi anhelo de ser papá”.

Su esposa le cambió la vida

“La chaparrita me cambió la vida, me aplacó… Fue a través de perderla que la valoré mucho más, yo le pedía tiempo, ella ya quería formalizar… Le dije abiertamente ‘no estoy preparado’ y anduve un año saliendo, hasta que dije ‘esto no es vida, ya me divertí, necesito’ y siempre la extrañaba y le rogué para volver”.

Además de Adrián Marcelo y Shanik Berman, en La Casa de los Famosos, están Mario Bezares, Paola Durante, Mariana Echeverría, entre otros.

