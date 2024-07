Juan Stenner, fallecido en Medio Maratón de CDMX, hombre de fe

Ciudad de México.— Juan Stenner, atleta de 32 años fallecido durante el Medio Maratón de la Ciudad de México, será recordado como un hombre de fe.

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte) informó que un hombre falleció tras desvanecerse durante la competencia atlética.

Juan Stenner representó a México en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. En dicha oportunidad, compitió en los 400 metros con vallas. También participó en otras competencias internacionales.

Hace un año, el atleta compartió en un podcast su experiencia en la Preparatoria Panamericana, vinculada a la prelatura del Opus Dei. Ahí inició su carrera deportiva, para más tarde estudiar Ingeniería Química en la Universidad del Sur de California (USC), en Estados Unidos.

Durante toda su trayectoria académica, el atleta estuvo vinculado al deporte.

Juan Stenner: “Dios te echa una mano”

Mientras buscaba un lugar en los JJ.OO. Londres 2012, ofreció su testimonio al sitio web del Opus Dei.

En esa entrevista, Juan Stenner compartió como el deporte le acercó a Dios en su vida cotidiana.

“El deporte me ha ayudado a organizarme: a poner a Dios en mi día, en el deporte, en la escuela… Me ha enseñado virtudes como el orden y la constancia”, escribió.

“Cuando ya no puedes, cuando estás por rendirte”, lo mejor es pedirle a Dios que “te eche una mano. Ayúdame, que me faltan dos kilómetros y ya no puedo, pero ayúdame a hacerlos igual de bien, a acabar bien”, afirmó.

“Eso te mejora como persona y como atleta: te acerca más a Dios y acabas bien las cosas”, añadió.

Stenner relató que muchas veces le preguntaba sobre las claves de su éxito, a lo que respondía: “es porque todos los días le ofrezco a Dios las cosas que hago, que las hago por amor a Dios, y Dios te echa una mano”.

