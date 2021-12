Acepta el “Pollo” Ortiz que Martinoli generaba presión en Televisa

Ciudad de México.- El excomentarista de Televisa, Raoul “Pollo” Ortiz, aceptó que el trabajo hecho por Christian Martinoli generaba presión en el seno de la televisora de Chapultepec.

En un Instagram Live para La Octava Sports, Ortiz comentó que dicha tensión les permitió crecer como narradores.

“Martinoli es de los mejores narradores de la historia. Es una competencia brutal. Generaba una presión tener del otro lado a Christian y a Luis García, no lo voy a negar”.

“Saber que teníamos que ganarle la audiencia a Azteca era un reto muy bravo, nos ayudó a curtirnos”, explicó Ortiz.

Por otra parte, el “Pollo” aceptó que no esperaba su salida de Televisa ya que había hecho un buen trabajo en la empresa.

“No me lo esperaba, me llamaron para una cita un sábado en la mañana y ahí me dijeron que estaba fuera; pedí explicaciones, no me las quisieron dar, argumentaron cosas muy absurdas”, comentó.

Por lo pronto, el “Pollo” Ortiz forma parte de TNT Sports México que transmite todos los partidos de Champions League.

