Amenazan de muerte a sujeto que se tomó selfie con cuerpo de Maradona

Ciudad de México.- Una de las personas que se tomó una foto con el cuerpo de Diego Armando Maradona, denunció que ha sido amenazado de muerte.

En testimonio que publicó el diario Olé, Claudio Ismael, quien fue uno de los sujetos que posó en el ataúd de Maradona, aseguró que no querían causarle daño a nadie.

“Estaba acomodándolo, me dijeron ‘flaco’ y justo levanté la vista y mi hijo levantó el pulgar. Nada más. Fue algo instantáneo”, relató.

Indicó que ha recibido decenas de llamadas de personas que lo han intimidado tras tomarse la foto con el cuerpo de Maradona.

“He recibido amenazas telefónicas de un grupo de Argentinos Juniors. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos”.

“Esa foto no fue sacada de mi teléfono, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a publicar o que se iba a viralizar. Pido disculpas a la familia de Diego Maradona”.

Reveló que se quedó sin trabajo por esta situación, aunque no responsabilizó a la funeraria por dejarlo sin empleo.

“Lo que hice no fue intencional, ni de mi parte ni de mi hijo. De la empresa me echaron. Me echaron por algo que yo no hice”.

” Y la empresa no tiene la culpa, tampoco. Si ves la foto, soy el de anteojos; levanté justo la cabeza”, concluyó.

Representantes de Maradona revelaron que levantarán una denuncia en contra del que resulte responsable por esta foto que ha sido criticada en redes sociales.

