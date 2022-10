Ciudad Juárez.— FC Juárez consiguió el triunfo tres goles por uno en el partido contra Pumas, correspondiente a la Jornada 17 de la LIGA MX. Este resultado pone a Juárez en zona de Fase Final a espera de los resultados de los partidos del domingo.

América vuela, gana y asegura el liderato

Arrancando el encuentro, al minuto 3, Jesús Dueñas disparó a primer palo y un error del portero Julio González permitió que el balón entrara a las redes.

Fue Diogo de Oliveira quien empató el partido al 17’. El brasileño cerró aprovechó un pase filtrado de Juan Ignacio Dinenno y empujó el balón a la portería defendida por Alfredo Talavera.

🤩🤩🤩 @AlanMedinaC 🤩🤩🤩



Partidazo en el San Benito.



Gracias a toda la afición por la fiestota. 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳



pic.twitter.com/Sk2hhVWXVB — FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 1, 2022

El empate se rompió 5 minutos antes del medio tiempo, Mathías Fernández remató un centro raso proveniente del sector derecho para poner en ventaja a FC Juárez .

En el último minuto del encuentro, un contraataque dejó a Alan Medina sólo contra el portero de Pumas, el número 17 definió de parte interna a la izquierda de la portería universitaria.

Dani Alves no jugó ante FC Juárez por lesión. El lateral brasileño no sería la primera figura del futbol mundial en no cumplir con las expectativas tras su llegada a México

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales