Canelo está de vuelta para enfrentar al campeón indiscutido Jermell Charlo

Las Vegas.— Por primera vez en el milenio, dos campeones indiscutidos sostendrán un encuentro que promete quedar en la historia del deporte.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez expondrá este sábado 30 de septiembre desde Las Vegas sus cuatro cinturones del peso Supermediano ante el múltiple monarca de los pesos Superwelter, Jermell Charlo, en una velada que promete poner al público al filo de la butaca.

Luego de pasar por encima del británico John Ryder en mayo pasado, Canelo regresará a suelo estadounidense para dejar en claro quién es la cara del boxeo, y que mejor que enfrentarse a un Jermell que tratará de emular a Terence Crawford, como los únicos peleadores en esta nueva era de los cuatro organismos en ser campeones indiscutidos en dos divisiones.

El mexicano que cuenta con 59 victorias, 2 derrotas y 2 empates parte como favorito para llevarse la victoria, pero debe tener mucho cuidado ante el peleador texano que tiene un tremendo historial de 35 victorias, 1 derrota y 1 empate.

El estadounidense buscará lidiar con un estupendo boxeador que no sólo está más asentado en esta división, sino que viene a demostrarle al mundo que no está en declive como muchos creen.

En el respaldo de la cartelera, Erickson Lubin ante Jesús ‘El Mono’ Ramos huele a nocaut, Elijah García y Armando Reséndiz esperan brillar a lo grande y Yordenis Ugás ante Mario Barrios será una atracción especial de alto calibre.

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE

Desde el T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, EE.UU.

6:00 p.m.

Saúl Canelo Álvarez (México) vs. Jermell ‘Iron Man’ Charlo (EE.UU.)

Erickson “The Hammer” Lubin (EE.UU.) vs. Jesús “El Mono” Ramos (México/EE.UU.)

Elijah García (EE.UU./México) vs. Armando “Toro” Reséndiz (México)

Yordenis “54 Milagros” Ugás (Cuba) vs. Mario “El Azteca” Barrios (EE.UU./México)

Oleksandr “The Nail” Gvozdyk (Ucrania) vs. Isaac Rodrigues (Brasil)

Frank “The Cuban Flash” Sánchez (Cuba) vs. Scott Alexander (EE.UU.)

Gabriel “Gollaz” Valenzuela (México) vs. Yeis “El Tigre” Solano (Colombia)

Terrell Gausha (EE.UU.) vs. KeAndrae Leatherwood (EE.UU.)

