Conoce a su ídolo antes de perder la vista

Ciudad de México.— Aficionada de la Selección mexicana, y en particular, de Hirving ‘Chucky’ Lozano, viajó miles de kilómetros desde Alaska hasta Philadelphia para cumplir su sueño de ver jugar a México y conocer al Chucky, antes de perder la vista.

Sin embargo, la aficionada no pierde el ánimo y le dedicó unas palabras al delantero mexicano

“¿Cómo no voy a ver? Estos cabrones me lo traen a chingazos. ¡Chucky, no te dejes! No te vayas a dejar eh; no dejen que se arrimen a la portería. Aunque te den tus chingazos, pero no te dejes”, frases de aliento que Hirving Lozano correspondió con un emotivo abrazo.