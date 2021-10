¿De qué están hechos los trofeos que se entregarán en el Gran Premio de México?

Ciudad de México.- Este jueves arrancará la jornada 16 del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX con el choque entre los rojinegros del Atlas ante los Xolos de Tijuana.

El compromiso se disputará a las 19:00 horas y se desarrollará en la cancha del Estadio Jalisco.

Para el viernes, continúa la actividad de la penúltima jornada de la Liga MX con dos choques: en el Victoria, Necaxa se verá las caras con Mazatlán y en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos de Juárez harán frente a los camoteros de Puebla.

El sábado se disputarán tres compromisos: Querétaro se medirá a Santos Laguna, Pachuca a los Pumas y los Tigres a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El domingo concluirá la jornada 16 de la Liga MX con tres duelos: Toluca ante León, América que visitará a Cruz Azul y San Luis que recibirá a Monterrey.

A continuación los horarios de la penúltima jornada de la Liga MX

Jornada 16

Liga MX

Jueves 28 de octubre

Atlas vs. Tijuana 19:00 horas

Viernes 29 de octubre

Necaxa vs. Mazatlán 19:00 horas

FC Juárez vs. Puebla 21:00 horas

Sábado 30 de octubre

Querétaro vs. Santos 17:00 horas

Pachuca vs. Pumas 19:06 horas

Tigres vs. Chivas 21:10 horas

Domingo 31 de octubre

Toluca vs. León 12:00 horas

Cruz Azul vs. América 17:05 horas

San Luis vs. Monterrey 19:05 horas

