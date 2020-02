Descarta Cruz Azul excesos de confianza

Acapulco.- El tenista español Rafael Nadal aceptó que hará hasta lo imposible para que el serbio Novak Djokovic no lo supere en cantidad de torneos Gran Slams ganados.

Nadal aclaró que no es por un tema personal, sino profesional, y señaló que tiene una buena relación con Djokovic.

“Lo que pasa en este mundo vivimos un poco de la hipocresía, tengo buena relación Dominic como con Djokovic, la realidad es que si me preguntas si quiero que Djokovic tenga más Grand Slams que yo o no, contesto que no”, dijo.

¿Yo? 33 años y medio 🤣@RafaelNadal



🎥 gregforest_re (Instagram)



pic.twitter.com/90Btey9KnI — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 19, 2020

Aseguró que solo es un tema profesional, pues en esa ocasión si hubiera tenido que elegir se decantaría por Thiem, “no me escondo de decir eso”,

“Para Novak si le preguntas si prefiere que gane yo Roland Garros o Dominic dirá que Dominic, es la realidad de la competencia, no es ir en contra de nadie ni ningún motivo extraño, es la pura competición”, comentó.

Por otra parte, luego de que “Nole” manifestara que hay un grupo de WhatsApp de él, Nadal y el suizo Roger Federer, el ibérico lo desmintió, pues si están los tres en un mismo chat, pero con otras personas.

“No tenemos de nosotros tres, tenemos un grupo de más gente, no solo de nosotros, de todos lo que estamos en consejos de jugadores para estar informados de cosas que van ocurriendo, ir viendo cómo se maneja y nos comunicamos por ahí”.

Reiteró que pueden estar en otros grupos, pero no sólo de ellos tres, y que no existe una comunicación diaria entre ellos, “a nivel personal no tenemos problema de escribirnos los unos con los otros, ese grupo es más para temas de trabajo que para asuntos personales”.