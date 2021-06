Descarta FMF eliminatoria a puerta cerrada para la selección mexicana

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) , Yon De Luisa, descartó que los partidos de la selección mexicana se vayan a disputar a puerta cerrada.

Lo anterior, para evitar algún castigo de la FIFA después de que se ha presentado el grito de “eehhhh… put” en los más recientes partidos del Tri.

De Luisa indicó que en ningún momento se ha analizado la posibilidad de que los duelos se disputen sin gente, pese al riesgo que se corre de sanciones más fuertes por parte del organismo rector del balompié mundial.

“Desde luego que nunca pensaríamos en tener una eliminatoria a puerta cerrada, no es una cosa que estemos visualizando como una solución”.

“Con la FIFA hemos tenido ya varias reuniones, el viernes tendremos una reunión muy importante, en donde estamos trabajando hacia el futuro”.

Recordó que se ha trabajado para erradicar el grito y eso está siendo valorado tanto la FIFA como la Concacaf.

“Seguramente vendrán más acciones, estamos trabajando arduamente para los partidos tanto en el Nashville contra Panamá como contra Nigeria en Los Ángeles”.

“El verano será muy importante no solo para trabajar con la FIFA, también con Concacaf. Esto es una solución como sociedad donde la discriminación no tiene cabida en el futbol. La violencia hablada no tiene cabida en el futbol”.

Sobre la no convocatoria de Javier Hernández a la selección mexicana pese a la buena campaña del Chicharito”, de Luisa indicó que el técnico del Tri, Gerardo Martino, tiene todo el apoyo de la federación para convocar a los jugadores que “Tata” considere prudente.

