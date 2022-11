Dmitry Bivol y ‘Zurdo’ Ramírez por la corona de los Semicompletos

Ciudad de México.—Dmitry Bivol está que no cree en nadie luego de doblegar en mayo pasado a Canelo Álvarez. Con la motivación a tope, este sábado 5 de noviembre en Abu Dhabi intentará refrendar su corona de los Semicompletos, nada más y nada menos que ante el invicto y peligroso mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

Desde el Etihad Arena, en Abu Dhabi

11:30 a.m.

Dmitry Bivol (Rusia) vs. Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez (México)

Jessica McCaskill (EE.UU.) vs. Chantelle Cameron (Gran Bretaña)

Zelfa Barrett (Gran Bretaña) vs. Shavkatdzhon Rakhimov (Tayikistán)

Galal Yafai (Gran Bretaña) vs. Gohan Rodríguez (México)

Este sábado 5 de noviembre en Abu Dhabi, regresará Dmitry Bivol para tratar de consolidarse como candidato a peleador del año.

Para tal efecto deberá vencer al peligrosísimo mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, quien tratará de arrebatarle el campeonato Semicompleto WBA en medio oriente.

En esa misma cartelera, la estadounidense Jessica McCaskill y la británica Chantelle Cameron disputarán el campeonato indiscutido del peso Superligero y también el medallista olímpico Galal Yafai tendrá una dura prueba ante el mexicano Gohan Rodríguez.

Foto cortesía matchroom boxing

