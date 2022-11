Arqueros de la UNAM lograron oro en Campeonato Nacional Paralímpico

Ciudad de México.— Con el emblema puma en sus hombros Cathia Valdes Islas y Jaime Solís Macías Valadez, arqueros paralímpicos de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, se colgaron medalla de oro en las pruebas de recurvo femenil abierto y W1 varonil abierto, respectivamente. Los logros se suscitaron en el III Campeonato Nacional de Tiro con Arco Paralímpico Riviera Maya 2022, efectuado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Te puede interesar COM y UNAM firman acuerdo para fomentar la cultura física y el deporte

Con este resultado, ambos atletas clasificaron al V Campeonato Parapanamericano 2022, que se realizará del 21 al 27 de noviembre en Santiago, Chile. Certamen donde buscarán su boleto para clasificar a los VII Juegos Parapanamericanos 2023 y ahí comenzar el camino rumbo a los Paralímpicos de París 2024.

El Campeonato Nacional se llevó a cabo en la costa Maya. La competición se dividió en dos rondas de clasificación, en las cuales cada arquero tiró 72 flechas para acomodarse en una tabla general de acuerdo a su puntuación oficial. Cada una de estas tres rondas fue premiada en el podio.

Cathia Valdes, como integrante de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, se llevó un total de cuatro medallas de oro, una en cada ronda y otra en el ranking final.

Por su parte, Jaime Solís Macías Valadez, conquistó tres veces el oro en la categoría W1 varonil abierto y una medalla de bronce en la ronda olímpica.

Los arqueros que participan en la categoría W1 tienen alguna discapacidad en la parte superior e inferior del cuerpo, por lo tanto deben competir en una silla de ruedas.

“En esta competencia aprendí varios detalles que me servirán para Chile, como todas las variaciones de clima que vivimos. También me sirvió para agarrar confianza y darme cuenta que todo el entrenamiento que he estado llevando a cabo sí ha servido, ya que veo una notable mejoría”, comentó el arquero de la UNAM, Jaime Solís.