El púgil mexicano Óscar Valdez esta de regreso en la velada que protagonizan Haney vs. Lomachenko,

Ciudad de México.— El campeonato indiscutido del peso Ligero estará en juego este sábado 20 de mayo cuando el monarca absoluto Devin Haney exponga todos sus cinturones ante la leyenda ucraniana Vasiliy Lomachenko, donde además estará de regreso el excampeón mundial Óscar Valdez.

Te puede interesar El Villarreal presentó el Protathlitis cinctorrensis, la nueva especie de dinosaurio

Dos de los mejores peleadores del mundo, Devin Haney y Vasiliy Lomachenko, se enfrentarán el sábado poniendo en disputa el campeonato indiscutido del peso Ligero en la legendaria arena del MGM Grand de Las Vegas.

El invicto, favorito y campeón indiscutido Devin ‘The Dream’ Haney, de 24 años, expone su condición ante el legendario Vasiliy ‘Hi Tech’ Lomachenko, quien con 11 años más de edad promete ser una verdadera amenaza para el joven estadounidense.

En la batalla coestelar, el mexicano Óscar Valdez, dos veces olímpico y ya dos veces campeón del mundo, regresará a la acción para enfrentarse una vez más al peligroso Adam López, con la mira puesta en la esperada guerra contra Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, campeón OMB del peso Superpluma y con quien tiene cuentas pendientes.



SÁBADO 20 DE MAYO

* * *

Desde el MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, EE.UU.

8:00 p.m.

Devin Haney (EE. UU) vs. Vasiliy Lomachenko (Ucrania)

Óscar Valdez (México) vs. Adam Lopez (EE. UU)

Jeremiah Nakathila (Namibia) vs. Raymond Muratalla (EE. UU)

Andrew Moloney (Australia) vs. Junto Nakatani (Japón)

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales