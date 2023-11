El siguiente rival del Canelo Álvarez podría estar en acción la noche de este sábado

Ciudad de México.— Las mejores carteleras del año llegan este sábado 25 de noviembre, pues no sólo habrá duelos de alto calibre, sino también pleitos que definirán probablemente algo de lo más candente para el año siguiente.

Por un lado, tendremos a David Benavidez ante Demetrius Andrade defendiendo el cetro Supermediano interino del Consejo Mundial de Boxeo y tratando de consolidar su lugar como retador obligatorio de Canelo Álvarez, mientras que Jermall Charlo no quiere quedarse fuera de la jugada y por ello pretende dar un manotazo sobre la mesa cuando enfrente al excampeón José Benavidez.

David Benavidez tratará de apartar del camino a Demetrius Andrade para afianzarse en la lista de retadores

Por si fuera poco, las batallas preliminares nos entregarán a dos campeonatos del mundo. En lo que se espera sea una guerra, Subriel Matias expondrá el cinturón Superligero de la Federación Internacional de Boxeo ante Shohjahon Ergashev. Además, Héctor Luis García pondrá en juego el campeonato Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo.





SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

Desde el Michelob Ultra Arena, Las Vegas, Estados Unidos

7:00 p.m.

David ‘El Bandera Roja’ Benavidez (EE.UU.) vs. Demetrius ‘Boo Boo’ Andrade (EE.UU.)

(Por el título mundial interino supermediano del CMB)

———-

Jerman ‘Hit Man’ Charlo (EE.UU.) vs. José ‘Merciless’ Benavidez Jr. (EE.UU.)

———-

Subriel ‘Browny’ Matias (Puerto Rico) vs. Shohjahon ‘Descendant of Tamerlane’ Ergashev (Uzbekistán)

(Por el título mundial superligero de la IBF)

———-

Hector ‘El Androide’ García (República Dominicana) vs. Lamont ‘The Reaper’ Roach Jr. (EE.UU.)

(Por el título mundial superpluma de la AMB)

