En Catar, se hace la ‘coperacha’ para el “Oaxaco”, el otro cinco copas

Doha.— Se sigue calentando el partido entre la selección de Argentina y México del próximo sábado, aficionados, tanto argentinos, como mexicanos, tocan temas sensibles en sus canticos de ‘apoyo’.

“Y ya lo ven, y ya lo ven, en las Malvinas se habla inglés….” Es el cantico de los aficionados tricolores que no cayo nada bien entre la hinchada argentina

A los argentinos les encanta el bullying pero les mencionas las Malvinas y lloran pic.twitter.com/tplCLPZcWY — 🇲🇽محللين (@SomosAnalistas_) November 24, 2022

“Las Malvinas es un tema sensible e hiriente” A la argentinos les duele el tema de Malvinas, y no nadamas por qué se sienten robados, si no porque en aquel entonces se enviaron chicos de 18 años inexpertos y con las peores condiciones para pelear una guerra, que no podían ganar.

Hicieron cagada al que lloro por las Malvinas en el video.



Que gozada pic.twitter.com/wN7EPXB0gW — Luxo fifas (@luxitouwu) November 25, 2022

