Esposa de Juan Dinenno explota contra los árbitros

Ciudad de México.- La esposa de Juan Dinenno, Sofía Bruno, explotó en contra del árbitro Jorge Antonio Pérez Durán, tras el arbitraje del pasado fin de semana.

Durante el mismo, el futbolista de los Pumas recibió un codazo de Anderson Santamaría que pudo marcase como penal, pero que el silbante no lo hizo a pesar de que revisó el VAR.

Minutos después, Dinenno intentó rematar de chilena y le pegó en el rostro a Jesús Angulo y el silbante lo expulsó.

En redes sociales, la pareja de Dinenno lamentó que el silbante no haya sido parejo y que haya afectado a la escuadra universitaria.

“Te rompen la nariz de un codazo dentro del área y no es penal, no hay tarjeta, no hay nada, pero tiras una chilena de espaldas al arco y le pegas sin querer a un colega y te espulsan… disimulen un poco, se nota demasiado”, posteó Sofía Bruno.

Mensaje de la esposa de Dinenno.



Muy cierto en todo lo que dice. 🤨😔 pic.twitter.com/rov4IgGv0y — Central Puma (@puma_central) December 6, 2021

Al finalizar el partido, Dinenno mostró en sus redes sociales el golpe y del que recibió varias puntadas “fractura de nariz, y 7 puntos. Estoy bien, orgulloso de este equipo”.

“En primer lugar pedir disculpas al jugador de Atlas, como lo hice personalmente al momento de cerciorarme de que se encontraba bien”.

”Gracias a todos por los mensajes de apoyo, gracias a mis compañeros son únicos”, apuntó el futbolista.

El golpe de Anderson Santamaría fue en la recta final del encuentro.

Un gol de los Pumas en ese momento pudo haberle dado el pase a la final del futbol mexicano.

Lee: Juan Dinenno al quirófano; estará varias semanas fuera