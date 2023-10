“Estoy orgullosa de ser mexicana, de representar a la Universidad”: Yareli Acevedo, campeona panamericana

Santiago.— Yareli Acevedo Mendoza, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración y pedalista representativa de la máxima casa de estudios, se alzó como la primera mexicana en ser campeona panamericana en la prueba de ómnium femenil en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

La pedalista auriazul aseguró el lugar más alto del podio al sumar 128 puntos en un intenso día en el que completó los cuatro eventos que componen la rigurosa prueba de ómnium: scratch, tempo, eliminación y puntos.

“Estoy muy contenta, había corredoras muy fuertes y creo que todas nos merecemos la medalla; todas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo venía con el objetivo claro, así que me cuidé mucho tiempo, estuve entrenando, siendo muy disciplinada y llegué a competir en un buen momento, Disfruté la carrera y me enfoqué en hacer solamente las cosas bien, en hacer lo que me gusta, que es hacer bien mi deporte porque lo amo, porque me gusta hacerlo”, comentó la ciclista de 22 años.