Luis Malagón pide algo especial a su mamá para festejar su título

Ciudad de México.— Luis Malagón, portero titular del América recientemente coronado como campeón de la Liga MX, tenía en claro con quién quería festejar su campeonato: su madre.

El arquero seleccionado mexicano que fue importante en la final ante Tigres, se coronó por primera vez en el máximo circuito del futbol mexicano.

Al escuchar el silbatazo final, sus primeros pensamientos fueron para su padre, quien trabajó como barrendero para ayudarle en su sueño de ser futbolista.

Te recomendamos: Julián Quiñones festeja título con su esposa y bebé por nacer

En una entrevista previa a la final, Luis Malagón recordó que su papá se levantaba a las tres de la mañana para que a su hijo no le faltara nada.

“Yo veía eso y decía ‘yo un día puedo cambiar esa parte’. Y 13 años despues las cosas cambiaron. Mi papá ya no trabaja. Ese muchacho nunca se dio por vencido”, expresó en dicha oportunidad.

El objetivo se cumplió. El michoacano sabe que es fácil perder el piso en la cima, pero su mamá ha sido fundamental para no dejarse envolver por las sirenas de la fama.

“Siempre he tenido los pies muy firmes. Estoy muy agradecido con mi mamá por eso, porque a veces la fama está dura, tienes todo y te quieres comer el mundo (…)”, explicó a Claro Sports tras salir campeón.

MALAGÓN, ¡NUNCA CAMBIES! 🥹



"Solo quiero llegar a mi casa, que mi mamá me haga unos tacos con frijoles con bistec asado y una salsa de molcajete" pic.twitter.com/b76DXEvrve — Claro Sports (@ClaroSports) December 19, 2023

En ese momento, Luis Malagón sólo pensaba en volver a casa y comer un guiso especial preparado por su madre.

“Aún no me cae el 20, ahora lo único que quiero es irme a Michoacán, que mi mamá me haga unos tacos de frijol, un bistec asado y una salsa de molcajete. Es lo único que quiero”, expresó.

JAHA