“Golpes de Libertad” llegó a su fin

Ciudad de México.— El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, se ha sincerado sobre sus esfuerzos por redescubrir la llamativa forma que mostró en las primeras etapas de la temporada 2023, admitiendo que los desarrollos en el RB19 a veces “no me convenían mucho” y le dejaban con la necesidad de ” trabajo duro”.

Pérez comenzó el año con dos poles y dos victorias en cinco eventos, superando a su compañero de equipo Max Verstappen en la clasificación de pilotos.

En una entrevista de Sky Sports F1 realizada por el estratega de F1 Bernie Collins, con quien trabajó anteriormente en McLaren y Force India, Pérez compartió algunos detalles más sobre su adaptación a Red Bull durante las últimas dos temporadas y media, y cómo todavía es un trabajo en progreso.

“Hay muchas cosas que son muy diferentes”, explicó Pérez. “El cuidado de los neumáticos, por ejemplo, es una de las cosas más importantes. La forma de conducir es completamente diferente. Eres capaz de hacer cosas que con Force India no puedes hacer o ni siquiera puedes pensar en hacer”.

Cuando se le preguntó si continuaría aprendiendo y mejorando, el seis veces ganador del Gran Premio añadió: “Sí, la progresión está ahí. Para un conductor es realmente difícil adaptarse al coche en lugar de que las cosas le salgan de forma natural.

“En las últimas carreras he estado uno o dos pasos por detrás y siempre pensando conscientemente cómo tengo que conducir el coche. A veces, la forma en que se ha desarrollado el coche no me conviene tanto, así que tengo que trabajar más duro para conseguirlo.

“Pero creo que [Hungría y Bélgica], por ejemplo, han estado bien, subiendo al podio. Ojalá podamos mantener ese impulso, porque al final del día tenemos un gran auto de carreras”.