Inmortalizan a la ‘Güerita’ Sánchez

Zapopan.— Uno de los máximas referentes del boxeo de guantes rosas en nuestro país, es la ex campeona mundial Irma ‘Güerita’ Sánchez, a quien se le recuerda por el empuje, valentía y pundonor que imprimía en cada uno de sus combates.

Te puede interesar La ‘Torre Infernal’ está en óptimas condiciones para encarar a Brian ‘La Bala’ Mendoza

Con tres títulos mundiales, mínimosca y mosca de la Federación Internacional de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. A cinco años de su retiro, Irma Sánchez Manzo fue inmortalizada con un mural en pleno corazón del municipio de Zapopan, Jalisco.

En el marco del Día Internacional de la Mujer. La Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas Jalisco, entregó dos murales, un en honor Irma ‘La Güerita’ Sánchez y el otro a Alexa Grasso (Artes Marciales Mixtas), situados a un costado de la estación del tren Zapopan.

El mural de Irma Sánchez, elaborado por la muralista Diana Barragán López, inspirada en el poder de las mujeres.

Irma Sánchez estuvo presente en el evento portando orgullosamente sus cinturones que la acreditan como campeona mundial.

Se dijo agradecida, al afirmar que esta es la primera ocasión que le hacen un reconocimiento de donde es originaria. “La verdad tengo muchos amigos. Esto para mí es muy importante ya que nunca se me había hecho un reconocimiento en mi casa, luego de ser campeona mundial y ahora se me reconozca, no cualquiera. Se me enchina la piel, muchas gracias“, añadió la deportista.