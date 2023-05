La historia de los botines del ‘Canelo’ con los que derrotó a John Ryder

Ciudad de México.— ¡Llegó la tan esperada llamada! Julissa Iriarte subirá a la Liga Mexicana de Beisbol

Julissa Iriarte realizará su debut en la LMB en la serie del 9 al 11 de mayo en Mérida, cuando los Olmecas de Tabasco visiten a los campeones Leones de Yucatán. El martes 9 de mayo debutará como umpire de bases y será el jueves 11 de mayo cuando imparta justicia por primera ocasión detrás de home.

“No manches!!! Sinceramente no me lo esperaba —comentó Julissa, aún con evidentes rastros de nerviosismo en su voz—. Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando acá en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía. Les tuve que dar el celular a mis compañeros para que lo detuvieran, no podía sostenerlo, no podía hablar”.