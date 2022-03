¡La última y nos vamos! Tyson Fury colgará los guantes

Londres.—En el mítico Wembley, se llevó a cabo la conferencia para el combate entre el campeón completo del WBC, Tyson Fury y el campeón interino, Dillian Whyte, quien sorprendió por su ausencia. En el evento se anuncio que la pelea será la última de Fury

Ante esto, Fury aprovechó para hacer un careo inusual, donde únicamente posó ante las cámaras.

Fury no perdió la oportunidad ante los medios de comunicación y se encargó calentar más la pelea y pronosticar un triunfo por nocaut, además de adelantar su retiro.

“Esta es la pelea final de mi carrera, me retiro después de esto. Tengo $ 150 millones en el banco, saludable, joven, voy a comprar un yate enorme en el extranjero. Me retiro, estoy fuera, esta es mi pelea final, he terminado”, recalcó Tyson Fury.