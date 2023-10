“La Virgen que me cuida…”

Ciudad de México.— La Confederación norte, centroamericana y del Caribe de futbol ha confirmado los enfrentamientos para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones. Las cuatro series de ida y vuelta, programadas para la Fecha FIFA de noviembre, determinarán los cuatro equipos que avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones programadas para marzo del 2024, y los primeros cuatro equipos se clasificarán para la Copa América.

Te puede interesar El ‘LamborJimmy’ ya arrancó

Los cuatro enfrentamientos de Cuartos de Final son los siguientes:



CF1: Costa Rica vs Panamá

CF2: Canadá vs Jamaica

CF3: Estados Unidos vs Trinidad y Tobago

CF4: México vs Honduras



Jueves 16 de noviembre 2023

Estados Unidos vs Trinidad y Tobago

Costa Rica vs Panamá



Viernes 17 de noviembre 2023

Jamaica vs Canadá

Honduras vs México



Lunes 20 de noviembre, 2023

Trinidad y Tobago vs Estados Unidos

Panamá vs Costa Rica



Martes 21 de noviembre 2023

Canadá vs Jamaica

México vs Honduras





Después de los partidos de ida y vuelta, el ganador en el marcador global de cada enfrentamiento avanzará a las Finales de la Liga de Naciones y a la Copa América 2024. Los cuatro perdedores aún tendrán la oportunidad de clasificarse para la Copa América del próximo verano, a través de un Repechaje, que también se llevará a cabo en marzo del 2024.



Finales Liga de Naciones



La tercera edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf está programada para marzo de 2024. El “final four” se jugará el jueves 21 de marzo de 2024, seguido del partido por el Tercer Lugar y la Final el domingo 24 de marzo.



Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales