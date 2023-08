Listos los ‘Doce Guerreros’ para el Mundial de Basquetbol 2023

Manila, Filipinas.— Luego de un mes y medio de concentración y 12 juegos de preparación, Omar Quintero y su staff técnico tomaron la decisión de quiénes son los doce jugadores mexicanos que conforman el roster oficial para la Copa de Mundo de Basquetbol FIBA 2023.

México tendrá su primer encuentro el viernes 25 de agosto ante Montenegro, posteriormente enfrentará a Lituania y por último a Egipto, para cerrar la Fase de Grupos.

Todos los juegos se realizarán en la Mall of Asia Arena que tiene una capacidad para 15,000 personas.

La lista de los doce jugadores la conforman: Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Moisés Andriassi, Francisco Cruz, Orlando Méndez, Gabriel Girón Jr., Gael Bonilla, Fabián Jaimes, Jorge Camacho, Israel Gutiérrez, Joshua Ibarra y Daniel Amigo.

Cabe mencionar que son cinco jugadores los que tendrán participación oficial por segunda ocasión en un Mundial FIBA 2023. Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Francisco Cruz, Orlando Méndez e Israel Gutiérrez, estuvieron en la edición de España 2014.



GRUPO D:

25 de agosto México vs Montenegro 2:45 am hora de México (16:45h Filipinas)

27 de agosto México vs Lituania 6:30 am hora de México (20:30h Filipinas)

29 de agosto México vs Egipto 2:45 am hora de México (16:45h Filipinas)

