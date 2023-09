“Lo primero que quería era abrazar a mi hija”: Djokovic

Nueva York.— El tenista serbio Novak Djokovic celebró entre lágrimas y en compañía de su hija el triunfo en el US Open. Djokovic recordó en rueda de prensa lo que su hija Tara le ha ayudado para ganar su título 24 de Grand Slam.

“No sabía que iba a estar sentada en primera fila. Cuando me senté en mi banquillo, ella me estaba mirando y me sonrió. Cada vez que lo necesitaba, la miraba y me sonreía. En cierta forma, me llegó la energía inocente e infantil de ella. Cuando pasé por momentos estresantes y duros, particularmente en el segundo set, cuando necesité un empujón de fuerza y energía, ella me sonrió y me la dio”