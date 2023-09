Los 49ers con paso perfecto

Mérida.— Con motivo del XX Aniversario de la presencia de la UNAM en el estado de Yucatán, se celebró la Tercera Carrera Atlética conmemorativa en el puerto de Sisal.

La competencia deportiva arrancó en la Unidad Académica Sisal, con un recorrido de 10 kilómetros hacia el municipio de Hunucmá y otros 10 de regreso. Un trayecto que permitió disfrutar del paisaje, del vuelo matutino de los flamencos y de un ambiente deportivo y familiar.

Para la carrera atlética de 20 kilómetros, tanto femenil como varonil, hubo una premiación económica al primer lugar, al ser considerados como ganadores absolutos. Asimismo, hubo entrega de reconocimientos para los tres primeros lugares de las distancias de 20, 10 y 5 kilómetros, en ambas ramas.

Cecilia Fabiana Basto Arguelles y Juan Hazael Gutiérrez Watla, con tiempos de 01:40:40 y 01:15:10, respectivamente, fueron los máximos ganadores de este evento.

“Fue muy satisfactorio el triunfo, en el disparo de salida nadie quiso adelantarse, yo empecé a ver un ritmo que no era mi paso, aceleré y ya no pudieron alcanzarme. Fue muy grata la experiencia de correr en Sisal. La victoria es fruto de mi entrenamiento de siete días a la semana”, expresó Fabiana Basto tras la competencia.

Por su parte, Hazael Gutiérrez destacó que “este triunfo se debió a que he estado entrenando para ello. Al superar una lesión que tuve, intensifiqué mis entrenamientos para recuperar mi nivel. Se vieron los resultados en esta carrera, me sentí bastante bien al obtener el primer lugar. La gente se siente identificada con la UNAM, no importa que sea otro estado, se siente la misma pasión al gritar goya. Se siente esa pertenencia a la universidad de las personas que fuimos a la carrera”.