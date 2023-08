Los clavadistas mexicanos agradecieron a las actrices Martha Higareda y Karla Souza por su apoyo económico

Ciudad de México.— Los clavadistas mexicanos Diego Balleza y Randal Willars , bronce en la plataforma de 10 metros Copa del mundo 2023, así como Azul Almazán, ex clavadista olímpica, ofrecieron un reconocimiento a las actrices Martha Higareda y Karla Souza, quienes gracias a la ayuda económica que otorgaron, pudieron competir en el certamen celebrado en Berlín, Alemania.

Azul Almazán, expresó como se contactó con las actrices para solicitarles el respaldo, quienes sin saber los detalles de para qué era el dinero, dieron un contundente sí para respaldar a los atletas.

Almazán relató todos los obstáculos que un atleta tiene para poder asistir a un certamen mundial. “La gente no lo sabe y aunado a la etapa actual que está viviendo el deporte en México, es muy difícil buscar las plazas para los Juegos Olímpicos.

“Todo el apoyo al deporte mexicano se valora y los atletas siempre responden, necesitamos estar unidos en todos los gremios y con el talento de nuestros deportistas se alcanzan los objetivos y si quieren apoyar a nuestros deportistas, ellos siempre les van a responder”.

Conocí a Martha (Higareda), le escribí, ella no conocía a los atletas, me dijo que si, y solo me pidió que le explicara cómo funcionaba esto.

“Para obtener el recurso para Randal, quien ya tiene boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. Me acerque a Karla, e igual que Martha no me puso ni un pero y accedió de manera inmediata”, puntualizó Almazán.

Al hacer uso de la palabra. Diego Balleza recordó llevar 22 años en los clavados. En el 2016 por un percance con sus autoridades, no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Río.

Sin embargo, sí pudo ir a Tokio 2020 donde obtuvo el cuarto lugar. En lugar de recibir el reconocimiento de los compatriotas, uno de ellos a través de las redes sociales lo amenazó de muerte por no haber logrado la medalla. “Como es posible eso”.

Su respaldo los llevó a subir al podio

Randal Wilards reconoció que no cuentan con apoyo de quienes deberían de otorgarlo. “Los presupuestos que se requieren para viajar está fuera de nuestras manos”.

Por ello agradeció a quienes lo respaldaron para ir a Berlín. “Este es un trabajo en equipo y nosotros siempre estamos listos para responder y por mi parte so siempre daré todo para responder a los apoyos”.

La actriz Karla Souza reconoció haberle dado mucha alegría la forma en que respondieron los clavadistas. “Los deportistas tienen mucho stress, pagos de vuelos. Pedí el anonimato pero Azul me convenció de hacerlo público el respaldo que dimos. Yo también fui atleta, por ello todos desde nuestras trincheras podemos enaltecer a nuestros atletas y yo de corazón les agradezco sus resultados”.

Martha Higadera le agradeció a Azul el primer mensaje que le envió para solicitarle apoyo. “Era un si, pero no sabía lo que me estaba pidiendo”. Mas adelante recibí un sincero mensaje de Diego.

“Mi deseo, dijo es que más jóvenes sigan su ejemplo y a ellos les agradezco las decisiones que tomaron”, sentenció la actriz.

