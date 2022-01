Los cuatro semifinalistas de Australia estarán en Acapulco

Ciudad de México.— El Abierto Mexicano dio a conocer la lista de jugadores que participarán en la edición XXIX del Torneo, el cual se llevará del 21 al 26 de febrero en su nueva sede en Acapulco. Cinco jugadores Top 10 y los cuatro semifinalistas del Australian Open, estarán presentes: Daniil Medvedev (No. 2), Alexander Zverev (No. 3), Stefanos Tsitsipas (No. 4), Rafael Nadal (No. 5) y Matteo Berrettini (No. 7).

Te puede interesar Listas las semifinales del Australian Open

La lista de jugadores se cerró con el número 68 del ranking mundial. Destacando grandes jugadores del circuito, entre ellos, tres campeones del torneo. Zverev, quien buscará defender su título en la nueva sede; Nadal, tres veces campeón; y Grigor Dimitrov (No. 28), el carismático búlgaro ganador de 8 títulos ATP.

Y de aquí saldrá el campeón del #AusOpen 🔥



Los CUATRO semifinalistas del Australian Open estarán presentes en el #AMT2022:



🇮🇹 M. Berrettini vs R. Nadal 🇪🇸

🇬🇷 S.Tsitsipas vs D. Medvedev 🇷🇺 pic.twitter.com/7cXWfY6rFg — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 26, 2022

Otro gran conocido para el público mexicano es el británico Cameron Norrie (No. 12) de 26 años, quien dio un gran salto en su ranking tras sumar sus primeros dos títulos en el Tour ATP en 2021, conquistando el Masters 1000 de Indian Wells y el ATP 250 de Los Cabos.

Por otro lado, una de las nuevas sensaciones del circuito es el joven de 18 años, Carlos Alcaraz (No. 31). El español hará su segunda aparición en Acapulco, después de conseguir su primer título en el Tour en 2021 y adjudicarse las Finales ATP de la NextGen.

Les compartimos la lista completa de jugadores del #AMT2022 🎾👇 pic.twitter.com/aiemSGBpDy — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) January 25, 2022

Otro español, Pablo Carreño Busta (No. 21), de 30 años y con seis títulos ATP, también estará presente, junto con su compatriota, Pablo Ándujar (No. 57 PR). Otros jugadores que brindan gran versatilidad al torneo son el italiano Lorenzo Sonego (No. 26), los serbios Dusan Lajovic (No. 39) y Laslo Djere (No. 51) y el francés Benoit Paire (No. 56).

Foto cortesía Australian Open

Sigue nuestras redes sociales