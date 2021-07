México podría quedarse sin Mundial para el 2026

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Comité Olímpico Mexicano (COM) a través de sus titulares Santiago Nieto Castillo y Carlos Padilla Becerra suscribieron un convenio marco de colaboración en la casa histórica del Movimiento Olímpico Mexicano.

Lo anterior, a efecto de prevenir y disuadir la manipulación de las competencias atléticas apoyando la integralidad del deporte con base al código de ética del Movimiento Olímpico Internacional que destaca la creación de la Unidad del Movimiento Olímpico para la prevención de manipulación de competiciones con base a cambios normativos, sensibilización y desarrollo de la capacidad, inteligencia e investigación.

Motivo por el cual se ha diseñado una serie de propuestas para fortalecer los mecanismos para la prevención de posibles conductas que impliquen intereses ilegales vinculados a los participantes en la delegación olímpica mexicana que participara en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021; cuatro de las reglas básicas para las y los deportistas son en el sentido de No Apuestes (No efectuar esta práctica en el deporte); No Arregles (Nunca manipules tu competición, ni parcial ni totalmente); No compartas (No compartas información privada como tácticas, estrategias, lesiones e información personal); Información privilegiada (Deberás informar algo sospechoso o un hecho consumado).

Con base a lo manifestado en el marco de la firma del convenio el Doctor Daniel Aceves Villagrán, Presidente de Medallistas Olímpicos de México expresó que la sensibilización y construcción de capacidades de desarrollo a la población deportiva olímpica del país pasa por dar a conocer los mecanismos de prevención y de reporte, en su caso, ante hechos presuntamente vinculados a actos de corrupción previos, durante y después de una competencia, atendiendo así cabalmente a los principios del Movimiento Olímpico; por su parte el Licenciado Carlos Padilla se manifestó por reconocer en la UIF y a su titular una permanente disposición personal e institucional para apoyar a los deportistas mexicanos, mismos que representan los mejores paradigmas de la población mexicana y que no obstante, en el universo de la información que se genera, a veces es complicado identificar cual es objetiva y cual no y solo el trabajo en equipo permitirá implementar acciones pertinentes.

Asimismo, el Doctor Santiago Nieto Castillo manifestó que con el convenio suscrito se manda un mensaje a la sociedad, a la comunidad olímpica mexicana y a la del continente americano, en atención a que la UIF tiene los alcances y atribuciones que le otorga el Estado mexicano para prevenir actos de corrupción en uno de los temas más sensibles y ejemplares para los habitantes de México, como lo es el deporte olímpico. Destacó también que además de intervenir en el combate al crimen organizado en todas sus modalidades, no obstante, la intervención generalizada en otros sectores de base social.

El liderazgo de la UIF México en organismos similares de las Américas, otorgará la oportunidad de compartir experiencias inéditas en beneficio del deporte continental. La UIF se mantendrá en permanente contacto con el Comité Olímpico Mexicano, a fin de fortalecer las acciones conjuntas.

Finalmente, el Doctor Santiago Nieto Castillo realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

