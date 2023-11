“Mi papá me inculcó este deporte”: Dulce Figueroa

Ciudad de México.— Ahora son dos medallas de Juegos Panamericanos las que relucen en la vitrina personal de Dulce Figueroa Mendoza, pelotari egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, quien tiene bien arraigados los colores azul y oro.

Te puede interesar Scottie Pippen, Danna Paola y Peso Pluma viendo la NBA en México

La estudiante de pedagogía logró su segunda presea, esta vez fue plata en Santiago 2023, en trinquete paleta goma dobles. Una modalidad más desafiante que la de paleta goma dobles, en la cual ganó oro en Lima 2019.

“Tengo mucha felicidad y orgullo por conseguir estos logros. Detrás de cada una de estas medallas hay muchas horas de esfuerzo, y me motiva saber que puedo lograr lo que me propongo. Además, contribuir en el medallero mexicano, siempre será algo muy bonito para una deportista”, añadió emocionada la atleta respecto a ser doble medallista panamericana, para después explicar por qué considera que la modalidad de trinquete es la más difícil a nivel internacional: “El trinquete es una forma de juego muy rápida y la cancha también juega porque en las paredes hay ángulos que te pueden ayudar o perjudicar”.

En el certamen celebrado en la capital de Chile. El dueto mexicano se levantó tras caer en su primer partido 2-0 ante la pareja de Argentina, antes de caer nuevamente ante las albicelestes, María García y Cynthia Pinto, por la medalla de oro.

“Mi papá me inculcó este deporte, pasábamos mucho tiempo juntos y me motivaba. Cuando falleció, me deprimí, hasta que me dije a mí misma que él quisiera que yo siguiera jugando. Me agarré de eso, de mi familia, de mi psicóloga, de mi amiga y pareja en la cancha, y todos ellos me ayudaron a salir adelante para representar a mi país con todo”, agregó, antes de definir sus retos que comenzará a buscar a partir del próximo año 2024.