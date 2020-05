“Mi reto son los Juegos Olímpicos”:Esmeralda Falcón

Ciudad de México,— Ante el confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19, y motivada por llegar a sus primeros Juegos Olímpicos, la pugilista nacional Esmeralda Falcón Reyes continua con su preparación en casa.

Para lograr el objetivo trazado, la campeona centroamericana en Barranquilla 2018, adaptó, con ayuda de su padre, un espacio en casa, donde realiza ejercicios de fuerza, resistencia, coordinación, técnica y de habilidades.



“Empecé a entrenar un poco mejor a partir del 20 de abril; como no puedo salir a correr, entonces, inicié con ejercicios de resistencia, además, mi papá me puso un costal en la parte de arriba de la casa y mi novio me ayuda con ejercicios de defensa porque él también es boxeador.

“El profesor (Francisco) Bonilla nos manda algunos ejercicios que estoy llevando a cabo, estoy trabajando mucho en la parte mental con la psicóloga para que siga fuerte con el objetivo”, explicó la especialista en los 60 kilogramos.

Una mala experiencia familiar, es mi motivación: Falcón

La medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, encontró una motivación extra durante la emergencia sanitaria.

“No sé porque, pero el accidente de mi hermano me motivó. Es una sensación que no me explico, quizás fue el ánimo o el estar entrenando que ha hecho que me despeje un poco de los sentimientos negativos.

“Desde que inicié en este deporte, los Juegos Olímpicos han sido mi meta: es el objetivo que tengo, quiero hacerlo, quiero lograrlo porque los olímpicos y ganar una medalla se han convertido en un reto para mí”, dijo la pugilista capitalina.

Falcón Reyes se mantiene positiva pese a la reprogramación del Preolímpico de la disciplina, aprovechara este tiempo para dedicarlo a sus estudios, ya que se encuentra cursando el sexto semestre de la docencia de Educación Física.



Con información y foto de la CONADE

