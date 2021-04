Nitro Goyri, el hijo del actor mexicano, peleará en Tijuana

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El actual campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Rey Martínez, se reportó listo y casi al cien de la recuperación de la lesión que sufrió en la mano previo su pleito de pasado mes de febrero.

Cabe recordar que el monarca estaba por defender su título contra el puertorriqueño McWilliams Arroyo en la cartelera de Canelo vs. Ylidirim, en Miami, Florida; sin embargo, una lesión en su mano derecha, echo abajo este gran y esperando encuentro.

Hoy casi completamente recuperado, Martínez asegura que toda esta mala racha quedó atrás y que está listo para darle al público una gran actuación, pues si algo desea es demostrar que si sus dos últimas peleas contra Arroyo no se han cristalizado, no ha sido por falta de ganas o por miedo, sino por circunstancias que no han estado en sus manos, “Con todo menos con miedo”, sentenció Martínez.

En este punto confesó que durante este tiempo, y sobre todo cuando recién se enteró que no podría pelear, se sintió profundamente decepcionado y triste, pues él jamás ha renunciado a una pelea.

Finalmente el pugilista capitalino ve la luz al final del camino y con toda la actitud que lo caracteriza, Rey Martínez se comprometió a regresar con más fuerza que nunca y darle a sus seguidores la pelea que merecen ver.

Foto cortesía WBC/ Kaiser Sports

