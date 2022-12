“No es necesaria una renuncia mía…”: Yon De Luisa

Doha.— El Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, acaba de revelar que analizará la eliminación de la multipropiedad y el regreso del ascenso y descenso. Además pidió no olvidar las cosas buenas: “Hubieron cosas positivos. No podemos olvidar que se ganó una medalla de oro, se llegó a dos finales de Copa Oro.

“Pese a que existió una gran planeación. No logramos el primer objetivo que era avanzar a octavos. Se hará un análisis a profundidad de la planeación en el futbol de selecciones”.

Yon De Luisa llegó como presidente de la FMF después Rusia 2018, pero en estos cuatro años han ocurrido varios fracasos en

El directivo confirma que seguirá en su puesto, pues no piensa en renunciar “Ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a decidir si continua o no este proyecto, pero en ese sentido no es necesaria una renuncia”