Raúl Jiménez desea regresar al América

Ciudad de México.- A pesar de que ya tenía un arreglo para jugar con el Barcelona, Los Ángeles FC impidieron que Carlos Vela saliera del equipo con el que tiene contrato vigente.



En entrevista con la revista GQ, Vela comentó que el equipo LAFC de la MLS no quiso cederlo por cuatro meses, algo que no les reprocha.

“El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: “Ah, quiero dos años y si no, no voy”. Dijeron cuatro meses y voy cuatro. Pero no me dio facilidades el club LAFC para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí”, apuntó.

Sobre el futbol, comentó que no le gusta la forma en que se maneja, pero si disfruta estar dentro del terreno de juego.

“No me gusta la industria del futbol y sí me gusta jugar. La verdad, he pasado por muchas cosas y vas viendo que esto es un trabajo. No es como para los fanáticos, que es un sentimiento y una pasión. Como jugador, viendo lo que veo y cómo nos tratan y cómo nos manejan, terminas tomándolo de esa manera. Es cuando dices: pues si estoy bien, perfecto, y si no, tengo que saber qué es lo mejor para mí y ya está. No soy una persona que me encante ver partidos y no por eso no me gusta el futbol. Aprovecho mi tiempo en otras cosas, que ya bastante tengo del trabajo como para seguir con eso el resto del día”.

También habló de su paso por la selección nacional, a la cual volvería si tanto él, como el director técnico y los directivos encuentran un buen acuerdo, pues no quiere frenar a la nueva generación de futbolistas nacionales.

“No te estoy hablando de hoy. Hablo de que hagan un proceso desde jóvenes y puedan aprender. Si realmente se me necesita y se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea de dónde vas a estar trabajando, es algo que tomo en cuenta. No haré cualquier cosa por cumplir y decir que ahí estuve. Tiene que ser algo que me guste y que yo guste a la otra parte”, finalizó.