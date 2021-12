Revela Ancelotti que Luka Modric “no está bien” tras sufrir de Covid

Ciudad de México.- El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que Luka Modrik no se encuentra bien después de que dio positivo por Covid-19.

Ancelotti reveló que el futbolista ya dio negativo a la prueba PCR, sin embargo, no está en condiciones de jugar.

“Necesitamos más claridad. Modric en este momento no puede entrenar porque no está bien, ya sea positivo o negativo. Puede ser que el jugador sea negativo pero no esté bien”, dijo Ancelotti.

“Modric no está entrenando y tenemos que esperar a que se encuentre mejor. Ojalá que cuando volvamos estén todos bien y ya podamos entrenar. Es un problema médico, no solo de autoridad”, agregó el estratega.

Te puede interesar: Asegura Ancelotti que respalda a Gareth Bale, pero no lo convoca

Rechazó que las ausencias tanto por enfermedad como por suspensión, no tienen que ser pretexto de cara al duelo que sostendrá el Real Madrid ante el Athletic de Bilbao.

“Es una oportunidad para jugadores como Camavinga, que es un jugador que tenemos en cuenta ahora y para el futuro. Valverde lo mismo”, apuntó Ancelotti.

“Cambiar el sistema, no sé. Es una buena pregunta. Lo estoy pensando. Pero este sistema nos ha dado mucho en los últimos partidos”, sentenció el estratega.

Lee: Golpe al Real Madrid; causan baja Modric y Marcelo