Se realizará la primera carrera comunitaria en Tepito

Querétaro.— América venció a los Gallos Blancos del Querétaro en duelo pendiente de la Jornada 2. Las Águilas tomaron el Liderato del Apertura 2023

Con goles de Diego Valdés e Igor Lichnovsky, las Águilas le pegaron 2-1 a Gallos Blancos. El partido se complicó tras el gol tempranero de Zuñiga (falló Igor), pero los de Jardine lucharon, propusieron y fueron capaces de darle la vuelta al marcador. Después de 8 jornadas disputadas, Las Águilas están en la cima del Apertura 2023 de la Liga MX.

Los jugadores del América mostraron una manta en apoyo a Néstor Araujo previo al juego ante Querétaro El defensa estará fuera todo el torneo por una ruptura del ligamento colateral de la rodilla derecha.

Mauro Gerk, técnico de los Gallos Blancos, no se guardó nada en conferencia de prensa, y se fue contra el árbitro del partido, por no marcar la supuesta falta en el gol que le dio el triunfo al América. “El América no necesita de eso para ser líder. Hoy no ganaron en buena ley”.

