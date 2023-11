Surgen los primeros medallistas en atletismo y natación

Santiago.— El metal de plata de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se ungió sobre un alumno deportista de la UNAM. Carlos Javier Rojas López, estudiante de la Escuela Nacional de Estudios Superiores campus Juriquilla, y atleta de tiro con arco, logró la medalla argenta en la modalidad de arco recurvo por equipos.

La escuadra mexicana, integrada por el auriazul Carlos Rojas, y por los compatriotas Matías Grande Kalionchiz y Caleb Urbina Zapata, llegó a la final por la medalla de oro ante el representativo de Estadios Unidos y el resultado fue adverso con marcador de 2-6 set points.

Precisamente el equipo de Estados Unidos lideró la ronda de clasificación de esta competencia con un total de 2 mil 034 puntos. Seguido por Colombia en el segundo lugar, mientras que México terminó en el tercer sitio.

Ya en los playoffs, los arqueros aztecas superaron a Cuba en los cuartos de final y a los colombianos en semifinal.

“Fue un evento que disfruté, ha sido mi mejor actuación en un escenario internacional y me deja una nueva visión de lo que puedo lograr. Me di cuenta de que puedo buscar más, puedo dar más, así que me voy emocionado por lo que puede venir en el futuro”, agregó el alumno de la ENES Juriquilla.