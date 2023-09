Tigres enfrentará al LAFC por la Campeones Cup

Ciudad de México.— El Instituto del Deporte llevó a cabo este martes la primera “Carrera Tepito PILARES 4K”, en la que participaron 2 mil corredoras y corredores, desde niños de 3 años hasta adultos mayores que convivieron en la colonia Morelos.

En el punto de salida y meta que estuvo ubicado en calle Matamoros y Paseo de la Reforma. El director general del INDEPORTE, Julio Pérez Guzmán, dio la señal de inicio de la carrera.

Monserrat Ledezma fue la ganadora de la categoría libre femenil con un tiempo de 16 minutos y 56 segundos.

“Fue bastante padre la carrera, yo soy de aquí, así que conozco muy bien la ruta. Soy parte del Team Caltenco y llevo con ellos 7 años, además este evento me sirvió porque me estoy preparando para los 10K Élite en San Luis Potosí”, dijo la triunfadora en la categoría libre femenil.

Por su parte, Armando Cabrera se llevó el primer puesto de la categoría libre varonil al culminar el recorrido en 14 minutos con 14 segundos.

“Fue una carrera fuerte y exigente. Al final logré hacer la ruta, me siento muy feliz, contento porque no esperaba ganar, pero además este trayecto es nuevo. Me sirvió como preparación para el Medio Maratón del Instituto Politécnico Nacional”, comentó Cabrera tras su victoria.