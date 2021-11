WBC Cares en el DIF Huixquilucan en la lucha contra el cáncer de mama

Ciudad de México.— Todo está listo para que la noche del sábado 27, desde Las Vegas, choquen dos de los mejores Supergallos del mundo: Brandon Figueroa (22-0-1, 17 ko’s) y el invicto Stephen Fulton (19, 8 ko’s). Pelea unificatoria, un combate por los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

Te puede interesar Definidos los Cuartos de Final de la LIGA Expansión MX

El ganador de esta pelea unificatoria estará tocando las puertas de los mejores libra por libra y podrá aspirar a la mejor propuesta boxística del año.

🔰 FIGHT WEEK 🔰



Figueroa 🆚 Fulton



🗓 27 November pic.twitter.com/DxEbKh0egv — World Boxing Council (@WBCBoxing) November 23, 2021

Para calentar motores previo a la pelea unificatoria, el viernes 26 el boxeo llegará con sólidos pleitos. Desde Dubai, los excampeones Badou Jack (24-3-3, 14 ko’s) y Rocky Fielding (28-2-0, 16 ko’s) se medirán con Samuel Crossed (11-1-1, 7 ko’s) y Emmanuel Danso (32-6-0, 26 ko’s), respectivamente. Mientras que en la estelar Ohara Davies (22-2-0, 16 ko’s) chocará con el venezolano Ismael Barroso (23-3-2, 21 ko’s).

La acción continuará el viernes desde la fronteriza Tijuana. Edwin ‘Pupo’ Palomares (16-4-1, 7 ko’s) ante Daniel Lugo (24-1-0, 16 ko’s) , mientras que la campeona mundial Kenia Enriquez se medirá con la peligrosa Gabriela Sánchez en una batalla de poder a poder.

VIERNES 26

Desde Dubai pelea unificatoria

10:00 a.m.

Ohara Davies (Gran Bretaña) vs. Ismael Barroso (Venezuela)

Título mundial Superligero Gold de la AMB

Badou Jack (Suecia) vs. Samuel Crossed (EE.UU.)

Rocky Fielding (Gran Bretaña) vs. Emmanuel Danso (Ghana)

Desde Tijuana, México

9:00 p.m.

Edwin ‘Pupo’ Palomares (México) vs. Daniel Lugo (México)

Kenia Enriquez (México) vs. Gabriela Sánchez (México)



SÁBADO 27

Desde Las Vegas pelea unificatoria

9:00 p.m.

Brandon Figueroa (EE.UU.) vs. Stephen Fulton (EE.UU.) Títulos mundiales Supergallo de la OMB y del CMB

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales