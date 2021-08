Cancelan conciertos en Monterrey, en NY organizan masivos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El cantante de regional mexicano Larry Hernández, se encuentra delicado de salud por infección de Covid-19, confirmó él mismo en sus redes sociales.

La noche de de este jueves 5 de agosto Larry Hernández publicó que él y su familia dieron positivo en la prueba de coronavirus, que contrajeron a finales de julio.

Y mientras su familia tuvo síntomas leves. él se siente muy mal y pidió oraciones a sus fans.

“No estoy bien, familia. Solo les pido que oren por mi salud. No quiero que me vean en esta situación por eso me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro; mis pulmones están mal”.