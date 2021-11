Claudia Álvarez y Billy Rovzar esperan a sus gemelos en febrero

Ciudad de México.- Claudia Álvarez y su esposo, el empresario Billy Rovzar, están felices en la espera de sus gemelos, dijeron a su paso por la alfombra roja de La obra que sale mal, en el Teatro de los Insurgentes.

La pareja asistió al inicio de temporada de la obra teatral que él produce, y confirmaron que esperan a la cigüeña en febrero de 2022.

“Yo aquí feliz y bien panzona”.

Así se expresó muy emocionada Claudia Álvarez, quien comentó que tiene seis meses de embarazo y que lo ha vivido de una forma más tranquila.

“Este es diferente a lo que vivó con Kira, me está yendo bien, me siento bien. Lo importante es que los bebés nazcan fuertes y sanos; ahora sí que sigan las bendiciones en la familia.

Anhelabamos tener otro bebé, pero la vida nos sorprendió con dos más”.

Compartió con los reporteros que ha experimentado menos síntomas que en su primer embarazo. Kira ya tiene un año y 10 meses.

Foto: Cuartoscuro

Mientras que Billy Rovzar comentó:

“Bendigo que una mujer tan increíble traiga al mundo dos hijos míos más. Estoy feliz de la vida y apoyando lo más que puedo a Claudia”.

TE PUEDE INTERESAR: Belinda está en favor de la vida y contra el aborto

Durante la pandemia Claudia y Billy vieron crecer a Kira y la acompañaron en esta etapa fundamental, por lo que están muy agradecidos.

Claudia Álvarez comentó que no tiene planes de trabajo futuros porque está cien por ciento dedicada a su familia, “con Kira corriendo por la casa y dos nuevos, es difícil”, “haré lo que me corresponde y ya veremos después como me siento”.

Agregó que no piensa dejar su carrera pero si hacer una pausa necesaria.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube

Claudia Álvarez, Billy Rovzar, la obra que sale mal, 2021,