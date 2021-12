Alec Baldwin asegura ‘Yo no jalé el gatillo’

Ciudad de México.- Will Smith vuelve a conmover al mundo con una de sus interpretaciones, ahora como protagonista de Rey Richard: una familia ganadora (King Richard), la nueva película de Warner Bros. que estrena en cines este 2 de diciembre.

¿De qué trata Rey Richard?

Armado con una visión clara y un osado plan de 78 páginas, Richard Williams está decidido a que sus hijas, Venus y Serena, hagan historia. Entrenando en las canchas de tenis abandonadas de Compton, California, llueva truene o relampaguee, las niñas son moldeadas por el compromiso inquebrantable de su padre y por la perspectiva equilibrada y aguda intuición de su madre, desafiando probabilidades que aparentemente eran insuperables y triunfando ante la realidad prevaleciente.

Foto: Cortesía de Warner Bros.

Lo que dijo Will Smith sobre su personaje:

Will Smith es Richard, una personalidad de la vida real que tuvo fe y se dedicó a construir las condiciones de una forma increíble.

“Creo que lo que más me sorprendió, antes de decidir que tenía que contar esta historia, fue que Richard lo había profetizado todo: que había visto un partido de tenis en el que Virginia Ruzici ganó $40,000 dólares y dos años antes de que nacieran las niñas, él escribió planes para toda su carrera.

De hecho, le contó a Oracene su sueño, su profecía, y le dijo que debían tener dos hijos que iban a ser los jugadores de tenis número uno y número dos de todos los tiempos. Y yo me dije: ‘Espera, eso no puede ser cierto’. Cuando volví e investigué, me pareció que era una poderosa historia de fe, amor, familia y Dios”.

Así lo cuenta Will Smith en una entrevista proporcionada por Warner Bros.

“Creo que la belleza de esta historia y de esta familia radica en que en el centro de todo está la fe. Oracene –“Brandy” para Richard, su esposa– es el centro de la familia en términos de fe y Richard es la fuerza impulsora de los sueños, un equipo espectacular.

Todo en esta familia tiene que ver con su propósito. Esto les dio confianza en lo que estaban haciendo. Por encima de todo estaba Dios, luego la familia, la educación y el tenis. Creo que eso fue lo que hizo que su impulso fuera tan especial”.

Agregó el actor, que también funge como productor ejecutivo de esta película.

El dos veces nominado al Óscar, Will Smith (Ali, en busca de la felicidad, Bad Boys para siempre) interpreta a Richard Williams, bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green.

La historia también cuenta con la participación de Aunjanue Ellis como Oracene “Brandi” Williams, Saniyya Sidney, quien interpreta a Venus Williams y Demi Singleton da vida a Serena Williams.

Tony Goldwyn es el entrenador Paul Cohen, y Jon Bernthal interpreta al entrenador Rick Macci. El elenco también incluye a Andy Bean, Kevin Dunn y Craig Tate.

Rey Richard: una familia ganadora estrena este 2 de diciembre.

