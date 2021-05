‘El ejército de los muertos’ ¡ya puedes ver 15 minutos!

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Ya está en cines Aquellos que desean mi muerte, la película de acción en la que Angelina Jolie enfrenta a las incontrolables fuerzas de la naturaleza.



Basada en el libro homónimo de Michael Koryta y dirigida por Taylor Sheridan, la película relata la historia de Hannah, una intrépida mujer bombero que vive atormentada por una pérdida y se encuentra con Connor (Finn Little), un niño de 12 años perseguido por dos asesinos y sin un lugar a donde ir. Hannah, al ayudarlo, tiene la oportunidad de redimirse.



Angelina Jolie dijo en una entrevista genérica:

“Se trata de un thriller con personajes fascinantes que se embarcan en una peligrosa aventura a través de un terreno inusual, con la situación única añadida de estar en medio de un enorme incendio forestal. Me atrajeron los personajes femeninos fuertes, pero realmente no importa que Hannah sea mujer; no se trata del hecho de que sea una mujer fuerte o una mujer en absoluto. Me gustan los papeles así, y me gustó que también conectara con la gente del servicio a Estados Unidos, contando su historia”.



TE PUEDE INTERESAR: Ya puedes ver los primeros 15 minutos de El ejército de los muertos

¿De qué va Aquellos que desean mi muerte?

La historia nos presenta a dos protagonistas con un objetivo común: sobrevivir. Por un lado tenemos a Hannah, quien no es únicamente una mujer bombero de élite y una saltadora de incendios, sino también es una persona que claramente arrastra heridas de su pasado que aún no han cicatrizado. Por otro lado, tenemos la historia de Connor, un joven cuyo mundo da un vuelco en un instante cuando su padre reconoce que están a punto de correr un grave peligro.



“Creo que muy pocos cineastas cuentan hoy en día una historia hermosa y significativa con tanta garra y desenfreno, humor y acción como Taylor. Gracias a que dirigió y escribió, fue que logramos tener grandes personajes, una historia y un alma. Aquellos que desean mi muerte, tiene una firma genuina. Hannah es alguien que ha vivido una tragedia real, y se siente responsable. Cuando la conocemos en la historia, tiene pesadillas, sufre de TEPT. Es alguien que se muestra valiente y actúa con frialdad, pero por dentro es una persona rota que carga con una gran culpa”.



Además de Angelina Jolie en la película también actúan Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber y Jon Bernthal.

Foto: Cortesía Warner Bros.





Para Angelina, ser parte de la nueva cinta de Warner Bros. Pictures representa un gran logro, en especial porque a través de Hannah tiene la oportunidad de dar vida a un personaje que tiene todas las características que le gusta interpretar.



“Hannah es una adicta a la adrenalina. Creo que cualquiera que haga ese trabajo debe serlo, o no saltaría de un avión a un incendio. Me atraen los personajes que han pasado por algo y están rotos y luego encuentran su camino hacia adelante y lo superan. Como artista, es muy curativo interpretar a gente así porque ves que si puedes hacer eso en el personaje, puedes hacerlo en la vida, te sientes bien, y esperas que el público tenga esa misma sensación y ese mismo recordatorio de que todos podemos levantarnos”.



Aquellos que desean mi muerte, con Angelina Jolie, ya está en todas las salas de cine del país desde este 13 de mayo.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube