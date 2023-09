El Ariel se reinventa y ‘Bardo’ se corona con 8 premios

Ciudad de México.- Sobria, austera y adecuadamente crítica, así fue la renacida ceremonia 65 de entrega de los premios Ariel, que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), a lo más destacado de la producción fílmica nacional, que por primera ocasión se realizó en Guadalajara, Jalisco.

La titular de la Academia, Leticia Huijara destacó que se trata de un “mensaje muy poderoso de unión en la industria, de camaradería y muestra que las cosas se pueden realizar en el país con gran calidad. El cine de nuestro país se encuentra en uno de los momentos más importante de las últimas décadas”.

“Nos hemos reinventado, nos hemos levantado. Los premios Ariel festejan de nuevo a nuestro cine”.

Leticia Huijara, presidenta de la AMACC

Los filmes que fueron reconocidos en las categorías en que se divide el premio, respaldaron las palabras de Leticia Huijara, pues evidenciaron la gran calidad mostrada en cada producción; además de abordar temas tan variados como los movimientos y cambios que atraviesa el país.

“Estamos en el teatro Degollado contra todo pronóstico. Así que de esta manera se concreta un sueño largamente anhelado: propiciar encuentros con quienes hacen cine en las distintas regiones del país. Descentralizar la ceremonia es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de voces y miradas que conforman el universo de nuestra cultura”. leticia Huijara

“Septiembre será crucial para la comunidad cinematográfica, porque después de 5 años de diálogo y reflexión conjunta entre gremios y autoridades, la propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Cinematografía será puesta a consideración de los legisladores para su discusión y urgente aprobación, además de que hace apenas unos días la suprema corte de la nación determinó restituir los artículos de ley que obligan a garantizar el fomento y promoción permanente”. leticia huijara

En cuanto a las películas elegidas en las ternas en competencia, en conjunto crean un reflejo detallado y crudo de situaciones lacerantes de nuestro país, como la violencia y la impunidad que no han dejado de crecer en los últimos años.

Estas fueron las películas ganadoras:

El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella, fue la película ganadora del Ariel a Mejor Película. El de Mejor Dirección fue otorgado a Alejandro G. Iñárritu por su filme Bardo, película que también se llevó el Ariel al Mejor Actor, por el trabajo de Daniel Giménez Cacho. Arcelia Ramírez ganó el Ariel a Mejor Actriz por su actuación en La civil.

En la categoría de Mejor Largometraje Documental se registró un empate: entre Dioses de México y Teorema del tiempo. El Ariel al Mejor Largometraje de Animación fue para Home is Somewhere Else.

Un aspecto destacado en esta ocasión, es que la mayoría de las películas reconocidas se encuentran disponibles en las plataformas de streaming, para comprobar tanto la calidad como la aguda manera con que son abordados en las historias presentadas, que en su mayoría son superadas con creces por la realidad, en particular los referentes a la violencia.



