IA permitió crear nueva canción de los Beatles cantada por John Lennon

“A todos les quiero explicar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal, ni batería por eso estoy desaparecida y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada, me encuentro bien”.

Sylvia PASQUEL