La película mexicana ‘Tótem’ es preseleccionada para los Óscar

Ciudad de México.– Marvel Studios tomó la decisión de despedir a Jonathan Majors, quien interpretó al villano Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Este giro inesperado para los fans se produce después de que Majors fuera encontrado culpable de dos delitos de acoso y agresión contra su exnovia, Grace Jabbari.

El futuro del personaje de Kang en el UCM ahora es incierto. La expulsión de Majors del universo de Marvel representa un desafío significativo, ya que estaba previsto que su personaje fuera el antagonista central en la próxima fase de la saga del Multiverso. Esta situación pone en duda la continuidad de las tramas planeadas y podría obligar a Marvel a realizar ajustes significativos en sus próximas producciones​​​​.

Majors apareció en Loki y Quantumania. Los guionistas tendrán que reescribirla historia de su personaje.

¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos que llevaron a este desenlace tuvieron lugar el 25 de marzo, cuando Majors fue arrestado por cargos de agresión y acoso. Grace acusó al actor de agredirla en el asiento trasero de un automóvil privado, causándole lesiones en el dedo medio derecho y en la oreja derecha. Durante el juicio, que duró casi dos semanas, la Fiscalía del Distrito de Manhattan presentó pruebas contundentes, incluyendo mensajes de texto inquietantes y una grabación de audio, que mostraban el intento de Majors de persuadir a Jabbari para que no buscara atención médica y amenazas de suicidio​​​​.

Repercusiones Profesionales para Majors

Además de su salida de Marvel, Majors también fue despedido por su agencia y su firma de publicidad. Su participación en otros proyectos cinematográficos, como “The Man in My Basement”, “Da Understudy” de Amazon y “48 Hours in Vegas”, una película sobre Dennis Rodman, también está en juego​​.

El despido de Majors de Marvel Studios subraya la seriedad con la que la industria del entretenimiento está abordando las acusaciones de conducta indebida. Aunque Majors negó las acusaciones durante el juicio, el peso de las pruebas presentadas y el veredicto final han tenido un impacto decisivo en su carrera.

