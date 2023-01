‘Los Fabelman’ se trata de la memoria: Spielberg

Ciudad de México.- Nominada a siete premios Oscar, entre estos los principales, mejor película y director, Los Fabelman, el filme más personal de Steven Spielberg, inspirado en sus recuerdos de la infancia, ya está en cines.

Los Fabelman es un retrato profundamente personal de una infancia estadounidense del siglo XX; un recuerdo cinematográfico de los poderes y la familia que dieron forma a la vida y la carrera del cineasta. Una historia universal sobre los años previos a la mayoría de edad y sobre la búsqueda de los sueños de un joven aislado, esta cinta es una exploración del amor, la ambición artística, el sacrificio y los momentos de descubrimiento que nos permiten mirar la verdad sobre nosotros mismos y nuestros padres con claridad y compasión.

El cineasta vuelve con otro tipo de fábula sobre los niños de los Estados Unidos de mediados del siglo XX que luchan por encontrar su lugar en el mundo; una saga sobre el camino que se recorre hacia la mayoría de edad sacada de su infancia, que cuenta el origen de su vida cinematográfica.

“La mayoría de mis películas han sido una reflexión de aquello que me ha sucedido en mis años de formación. En todo lo que hace un cineasta, aunque el guion sea de otra persona, tu vida se va a terminar saliendo en el celuloide, te guste o no. Siempre termina pasando eso. Pero en Los Fabelman no se trataba de la metáfora: se trataba de la memoria”.