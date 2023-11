Paquita la del Barrio está hospitalizada otra vez

Los Ángeles.- El sindicato de actores de Estados Unidos llegó a un acuerdo tentativo con los estudios de Hollywood para concluir su huelga, con lo que llegó a su fin una disputa laboral de meses que provocó una parálisis histórica en el sector del entretenimiento global.

THE #SagAftraStrike IS OVER.



🧵 Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt